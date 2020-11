Almere meldt primeur: notariskantoor gesloten om criminele banden

Burgemeester Franc Weerwind van Almere heeft een notaris in zijn stad per direct gesloten.

ALMERE - De burgemeester van Almere, Franc Weerwind, heeft een notariskantoor voor zes maanden gesloten, omdat er vanuit het kantoor criminele activiteiten worden gefaciliteerd. Het is volgens de gemeente voor het eerst in Nederland dat bestuursrecht op een dergelijke wijze wordt ingezet in de strijd tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit.