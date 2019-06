Seks, drugs & geen controle in kliniek Den Dolder

Niek Puiman beterde uiteindelijk zijn leven en is inmiddels van de drugs af. Maar, zo stelt hij, dat is eerder ondanks dan dankzij de Roosenburg-kliniek in Den Dolder. Ⓒ aldo allessie

Dat omwonenden van de Roosenburg-kliniek in Den Dolder een avondklok eisen voor de patiënten, begrijpt Niek Puiman heel goed. Volgens de Amsterdammer, die tweeënhalf jaar in de kliniek zat, laat de veiligheid in de omgeving ernstig te wensen over. Geen controle op wie in én uit gaat, drugs die volop verkrijgbaar zijn, en veel behandelend personeel dat jong, onervaren en naïef is. „Mensen zitten daar niet voor niks, hè.”