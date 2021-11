OMT wilde contactberoepen, supermarkten en onderwijs ontzien

Op mbo’s en in het hoger onderwijs wordt de maximale groepsgrootte teruggebracht naar 75 mensen. Het OMT ontraadde "in het belang van de ontwikkeling van kinderen en jongeren nu aanvullende maatregelen te treffen in het onderwijs".

Essentiële winkels zoals de supermarkt moeten vanaf zaterdag om 20.00 uur de deuren sluiten. Contactberoepen zoals kappers dienen om 18.00 uur te stoppen met hun werk. Maatregelen daar vindt het OMT "(nog) niet nodig".

Wel had het OMT graag gezien dat alle evenementen, behalve kinderfeesten zoals sinterklaasintochten, verboden zouden worden. In plaats daarvan kwam het kabinet met een dagelijks verbod op evenementen na 18.00 uur.

Ook wilde het team van adviseurs een al dan niet gedeeltelijke sluiting van de sport- en cultuursector, maar dat bleef grotendeels uit. Publiek bij sportwedstrijden is vanaf zaterdag voor in ieder geval drie weken niet meer toegestaan. Bioscopen, theaters en musea krijgen te maken met een maximale groepsgrootte van 1250 personen per ruimte, voor wie een zitplaats verplicht is.

Over de politiek gevoelige 2G-maatregel, waardoor alleen gevaccineerden of mensen die corona hebben gehad een coronatoegangsbewijs kunnen krijgen, zei het OMT dat die "overwogen kan worden". Het is nog de vraag of de Tweede Kamer instemt met de invoering van deze maatregel. Eerder was onder meer de ChristenUnie kritisch en ook andere partijen vrezen een verdere tweedeling in de samenleving als de regel wordt ingevoerd. Er wordt nog gewerkt aan de benodigde wetgeving.

De Jonge zei over deze mogelijke nieuwe regel dat hij ondernemers wil laten kiezen of ze deze willen gebruiken. Die keuzevrijheid is met name bedoeld voor de horeca. Als een café of restaurant ervoor kiest alleen gevaccineerde of herstelde mensen toe te laten, zouden verder geen beperkingen gelden. Als ook ongevaccineerden met een negatieve test welkom zijn, moet iedereen een vaste zitplaats hebben. Het kabinet wil 2G verplichten voor evenementen.