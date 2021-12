Auto slaat over de kop en belandt in voortuin: twee gewonden

De auto ramde een muur van een tuintje en kwam uiteindelijk via enkele andere tuintjes op zijn dak terecht. Ⓒ GinoPress B.V.

ROTTERDAM - Bij een ongeval op de Molenlaan in Rotterdam zijn zondagavond twee gewonden gevallen. Een auto raakte van de weg en kwam tot stilstand in de voortuin van een woning. De auto is daarbij over de kop geslagen.