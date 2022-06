Strafeisen tot 30 jaar cel voor 'brute liquidatie' Rachid Kotar

De 39-jarige Kotar werd op 12 december 2019 doodgeschoten op de parkeerplaats bij sportschool Health City aan de Escapade. Zijn destijds 5-jarige zoontje, net klaar met zwemles, was getuige. Hij zat op de achterbank van de auto, maar bleef ongedeerd.

Het OM beschouwt Jonathan C. (27) en medeverdachte Jurviën M. (21) als schutters. Zij worden ook beschuldigd van poging tot moord op het jongetje en hoorden beiden de hoogst mogelijke tijdelijke straf van dertig jaar eisen. 'Spotter' Saifeddine M. (24) zou peilbakens onder de auto van Kotar hebben geplakt, zodat hij kon worden getraceerd. Van deze verdachte vindt het OM dat hij 22 jaar de cel in moet.

Op camerabeelden die in de rechtszaal werden getoond, was te zien hoe het slachtoffer op de bewuste dag met zijn zoontje aan zijn hand uit het zwembad kwam en naar zijn BMW liep. Op het moment dat hij het kind op de achterbank liet plaatsnemen, werd hij van achteren genaderd door twee in het donker geklede mannen die van dichtbij het vuur op hem openden. Kotar zakte na het eerste schot in elkaar. Terwijl hij op de grond lag, ging het schieten door. Een van de schutters sloeg daarnaast met een vuurwapen hard op zijn hoofd in, vermoedelijk omdat het haperde.

Afschuw

De aanklagers staken hun afschuw over de moord in het bijzijn van het zoontje van Kotar niet onder stoelen of banken. "Moord is erg, de aanwezigheid van een kind maakt het erger. Het doel was heilig, de gevolgen waren niet relevant. En alsof het nog niet genoeg was, vond een van de daders het nodig het slachtoffer voor de ogen van het kind letterlijk de schedel in te slaan." Kotar overleed als gevolg van zes dodelijke schotwonden. Een van de andere afgevuurde kogels, teruggevonden in de auto, miste zijn kind rakelings.

De vermeende schutters ontkenden. Saifeddine M. zei alleen een door anderen geplaatst baken te hebben weggehaald. De officieren van justitie noemden hun verhalen volstrekt ongeloofwaardig. Volgens hen is sprake van overtuigend bewijs. Een motief in de zaak, waarin de chauffeur van de gebruikte vluchtauto eerder twaalf jaar cel kreeg, is niet duidelijk geworden.

Woensdag voert de verdediging het woord. De uitspraak is 25 juli.