Politiechef Dutilh: ’Het was een immense klus’

„Onze mensen hebben aangetoond over een lange adem te beschikken. Sommige rechercheurs werkten meer dan vijftien jaar aan deze zaak. Het vonnis bewijst dat we wel degelijk in staat zijn onderwereldmoorden op te lossen en georganiseerde misdaad te bestrijden”, aldus Dutilh, die verder de samenwerking tussen landelijke en Amsterdamse rechercheteams prijst.

„Het was een immense klus”, zegt Dutilh, „maar een duidelijk signaal dat ook dit soort moorden niet onbestraft blijft. Ook aanslagen op mensen die zelf deel uit maken van de onderwereld lossen we op en leiden tot lange straffen.”

Verdere gevolgen

Het Vandros-team van politie en OM verhoorde de afgelopen jaren tientallen getuigen en deed onderzoek in binnen-en buitenland. De uitspraak dat Holleeder ook Willem Endstra liet vermoorden, kan nog gevolgen hebben voor een aantal uitvoerders van deze liquidatie. Ze werden in eerste aanleg vrijgesproken maar staan nog terecht in hoger beroep.

In een video-presentatie die het OM tijdens een van de Holleeder-zittingen vertoonde, was te zien het hel rechercheteam de uitvoerders van de moord op Endstra koppelde aan het driemanschap Holleeder, Soerel en Hillis.