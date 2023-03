Premium Het beste van De Telegraaf

Incomplete dwarslaesie na ruzie, maar onderzoek stopgezet Leven Toine Buijtels in één klap verwoest: ’Ik krijg steeds nachtmerries en herbelevingen’

Door Martijn Schoolenberg Kopieer naar clipboard

Toine Buijtels voor en na de operatie aan zijn nekwervels en beknelde zenuwen. De Brabander claimt door een klap tijdens een ruzie in een parkeergarage een incomplete dwarslaesie te hebben opgelopen. Ⓒ Eigen foto’s

Son en Breugel - Het leven van Toine Buijtels (55) dreigt letterlijk in één klap te zijn verwoest. De inwoner van Son en Breugel kreeg tijdens carnaval een dreun na een ruzie bij een parkeergarage en claimt daardoor een incomplete dwarslaesie te hebben opgelopen. Tot zijn ontzetting meldt het OM nu dat het onderzoek naar het incident is stopgezet, waardoor er vooralsnog geen vervolging plaatsvindt. „Dit is zo onrechtvaardig!”