Twee jongens opgepakt voor mishandelen bejaarde man na afspraak via sekswebsite

De man dacht een afspraak met een minderjarige jongen te hebben gemaakt. Toen hij bij de afspraak aankwam, wilden de jongens zijn geld hebben, waarop hij werd mishandeld, bedreigd en enige tijd afgeperst. De politie pakte de minderjarigen afgelopen maandag op.

Het lijkt erop dat de jongens de man wilden overvallen, met als „dekmantel” een mogelijk strafbare afspraak tussen de man en een minderjarige jongen.

De politie raadt mensen af om zelf op zoek te gaan naar mensen die kinderen zouden willen misbruiken. Ze gaan over de grens als ze het heft in eigen hand nemen, aldus de politie. De Reclassering had eerder al gewaarschuwd dat het jagen op pedofielen juist averechts kan werken, omdat het zou voorkomen dat mensen met zulke gevoelens hulp zoeken voordat zij zich daadwerkelijk vergrijpen aan een kind.

In Arnhem kwam vorig jaar een 73-jarige man om het leven nadat hij in elkaar was geslagen door pedojagers. In Goes werd een man het ziekenhuis in geslagen.