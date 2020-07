Bridger (6) redt zusje uit kaken bijthond: ’Een held’

De 6-jarige Bridger zag op 9 juli dat zijn zusje werd aangevallen. Hij sprong tussenbeide. „Hij werd een aantal keer gebeten in het gezicht. Daarna pakte hij de hand van zijn zusje en bracht haar in veiligheid”, schrijft zijn tante Nikki Walker op sociale media.

„Hij zei later: ’Als íemand dood moest, doe mij dan maar’”, vervolgt zijn tante.

De jongen hield flinke bijtwonden over, zo tonen enkele foto’s op Instagram. Aan de linkerkant van zijn gezicht zit een enorme ’jaap’ die doorloopt tot de mond. Ook zijn oog is aangetast. „Nadat hij 90 hechtingen heeft gekregen van een plastische chirurg, kan hij eindelijk thuis uitrusten.”

Nieuwe held

Het verhaal van de jongen uit de plaats Cheyenne grijpt velen aan. De familie kreeg donaties aangeboden. Daarvoor is vriendelijk bedankt. „Bridger is een grote fan van wetenschap, vooral geologie. Dus ik schrijf een bericht waaronder mensen foto’s van coole rotsen kunnen sturen”, aldus de tante.

Toen het verhaal later viraal ging, hoopte de familie het jongetje in contact te brengen met de acteurs van filmreeks The Avengers. „We willen dat alle andere superhelden de nieuwste aanwinst in hun midden kennen.”

’Alleen maar liefde’

De familie staat in goed contact met de hondeigenaren. Er is geen sprake van ruzie. „De baasjes zijn echt geweldige mensen. Ze zijn enkel aardig voor Bridger en zijn familie geweest. We voelen totaal geen wrok naar hen en, als er al iets is gebeurd, is er alleen maar meer liefde gekomen tussen de families.”