Puilen kerken met Pasen weer uit?

Drukte bij de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel Ⓒ Robin Utrecht

Krimpen aan den IJssel - Moeten we met Pasen weer rekenen op uitpuilende kerken? De kans is groot, want hoewel wettelijk ingegrepen had kunnen worden, is het nu te laat, zeggen experts. En hoewel het gros van de kerken zich keurig houdt aan coronaregels, gooien enkele de deuren open en zorgen zo voor grote verontwaardiging.