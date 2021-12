Politiehonden getraind voor oud en nieuw door figuranten in speciale bijtpakken: ’We blijven heel’

Premium Binnenland

Eigen scharrel-den zagen: ’Eentje met veel takken’

Wie dit jaar een origineel verhaal over de kerstboom wil vertellen, haalt geen spar in huis, maar een eigenhandig omgezaagde scharrel-den. Dat kon afgelopen weekeinde in het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Met het inmiddels traditionele gezinsuitje worden de open stuifzandgebieden in stand gehouden.