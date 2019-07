F-16-vlieger: ’Zorgen dat ik netjes naast de anderen hang’

Oefenen voor de flyby boven Saint-Dizier. Voorop de Rafale, links van de Franse straaljager twee Duitse Tornado's, rechts twee F-16's. Guido vliegt in de eerste, daarachter een kist van de Belgen. Ⓒ Eigen foto

PARIJS - F-16-vlieger Guido scheert vandaag over de Champs-Élysées naast twee Rafale-straaljagers en een Duitse Tornado. Hij doet mee aan het traditionele defilé ter ere van de Franse nationale feestdag 14 juli. „Zo’n 15 kilometer buiten Parijs splitsen we, en is het voorbij. Dan ben ik met een half uur weer terug in Brabant.”