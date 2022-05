Jongetje gered door brandweer nadat zijn broertje hem opsluit in prullenbak: ’Even paniek’

Het jongetje was met zijn broertje aan het spelen toen ze ontdekten dat een afvalbak niet goed dicht zat. „Waarschijnlijk was deze net geleegd en niet goed dichtgedaan”, zegt nieuwsfotograaf Maurice Hamming die op de melding van de brandweer afkwam.

In eerste instantie begreep hij niet waarom de brandweer uitrukte voor een prullenbak waar niets bijzonders aan te zien was. „Om de prullenbak heen stonden zijn ouders en broertje met de afvalbak te praten. Dat hoort niet”, dacht hij. Iets dichterbij zag hij dat er iemand in opgesloten zat.

Het jongetje besloot in de prullenbak te gaan zitten nadat zijn broertje en hij elkaar hadden uitgedaagd. Zo gezegd, zo gedaan, maar toen leek het zijn broertje een leuk leek idee om het deurtje dicht te doen. „Hij wist alleen niet dat hij hem op deze manier opsloot in de vuilnisbak”, zegt Hamming. Dit zorgde even voor paniek in de ogen van van de jongeman, hoorde de fotograaf van zijn moeder. „Maar al snel begreep het jongetje dat hij gered zuu worden door de brandweer; toen lukte het hem om meer te ontspannen.”

Goede sleutel

Zijn ouders belden de brandweer die hem met behulp van een sleutel gemakkelijk konden bevrijden. De brandweer heeft verschillende sleutels voor containers en prullenbakken, wat dinsdag een hoop gedoe scheelde. Maar eerst ging hij nog, op aandringen van zijn moeder, in de afvalbak vrolijk op de foto met een duimpje omhoog en een grijns op zijn gezicht.

Marco Kinderman, woordvoerder brandweer Friesland, noemt het een bijzondere situatie voor de brandweer. Ook al was vanaf het begin duidelijk dat het niet om een gevaarlijke situatie ging. ,,We wisten dat het jongetje niet gewond en aanspreekbaar was en dat hij erom kon lachen.” Uiteindelijk kon iedereen om de situatie lachen. ,,Het is leuk voor de brandweer om een keer zoiets ertussen te hebben. En de jongens hebben een goed verhaal op school”, benadrukt hij.

„Zo’n melding heb ik in al die jaren nog nooit meegemaakt”, vertelt Herman Sijnstra aan RTL Nieuws, bevelvoerder bij de brandweer in Drachten. Ook Hamming verwacht dit niet nog een keer mee te maken.

Uiteindelijk kwam het jongetje met de schrik vrij en werden hij en de andere toeschouwers beloond met een brandweerdemonstratie met blauwe zwaailichten.