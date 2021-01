Trump voorgoed geweerd van Twitter wegens aanzetten tot geweld

„Na bestudering van de tweets van @realDonaldTrump en de context ervan hebben we het account permanent geblokkeerd vanwege het risico op het aanzetten van geweld”, schrijft het bedrijf in een korte verklaring op het besluit.

Schorsing

Twitter wilde dat Trump drie tweets zou verwijderen over het bestormen van het Capitool door zijn aanhangers. In een van de gewraakte tweets schreef hij dat de gebeurtenissen rond het Capitool woensdag een „logisch gevolg zijn van het hardhandige stelen van zijn verkiezingsoverwinning. Herinner deze dag voor altijd.” Ook plaatste hij een videoboodschap waarin hij nog steeds sprak over de volgens hem oneerlijk verlopen verkiezingen. Na het verwijderen van de berichten mocht hij voor straf twaalf uur lang niets tweeten.

Nieuwe tweets

Vrijdag, toen de schorsing voorbij was, liet hij via Twitter weten dat hij niet bij de inauguratie van Joe Biden aanwezig zou zijn. „Aan iedereen die het gevraagd heeft, ik ga niet naar de inauguratie op 20 januari.” Ook hemelde hij zijn aanhangers op. „De 75.000.000 fantastische Amerikaanse patriotten die op mij hebben gestemd, AMERIKA EERST en MAAK AMERIKA WEER GROOTS, zullen tot in de verre toekomst een ENORME STEM hebben. Zij zullen niet respectloos of onheus behandeld worden, op wat voor manier dan ook!!”

„Het gebruik van het woord ’Amerikaanse patriotten’ dat hij gebruikt om een deel van zijn aanhang te omschrijven wordt geïnterpreteerd als steun voor de gewelddadigheden in het Capitool”, zo is in de verklaring van Twitter te lezen. Bovendien vindt het bedrijf dat de nieuwe tweets van Trump niet echt laten zien dat hij bereid is tot een „vreedzame, ordelijke en soepele machtsoverdracht”, zoals hij eerder zei. „Het kan ook hen die gewelddadigheden overwegen, aanmoedigen dat de inauguratie „een veilig doel” zou zijn omdat Trump daar niet bij is.”

De president van Amerika kreeg na de schorsing al een waarschuwing van Twitter: als hij bleef doorgaan met het versturen van dergelijke berichten kon hij permanent geblokkeerd worden. Dat is nu dus gebeurd. Trump had zo’n 88 miljoen volgers.

Ook Facebook en Instagram hebben de accounts van Trump in elk geval tot na de inauguratie van Joe Biden op zwart gezet.

Verkiezingen

Twitter plaatste sinds de verkiezingen in november waarschuwingen bij berichten van de president waarin hij onjuistheden, zoals over de uitslag van de verkiezingen verspreidde. De berichtensite waarschuwde dat informatie in die tweets „mogelijk misleidend” of „in twijfel getrokken” is.

Trump claimde totdat zijn account geblokkeerd werd nog steeds dat hij de winnaar van de verkiezingen is. Maar dat klopt niet. Het kiescollege heeft Joe Biden tot definitieve winnaar van de verkiezingen uitgeroepen en beide kamers van het Congres hebben die uitslag formeel erkend.