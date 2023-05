Feyenoord gehuldigd in overvol Rotterdam

Op het bordes zette aanvoerder Kökçu het lied ’Feyenoord, Feyenoord, wat gaan we doen vandaag?’ in, en de vele fans zingen luid mee. Geertruida roept naar het publiek: ’Komen wij uit Rotterdam?’, waarop het publiek reageert: ’Ken je dat niet horen dan?’ Ook andere spelers, waaronder publiekslieveling Trauner, zetten klassieke Feyenoord-nummers in. De schaal ging van hand tot hand bij de spelers van Feyenoord.

Aboutaleb is „ongelooflijk trots” op het kampioenschap. „Dit laat de stad vibreren. We zullen er energie door krijgen, voor heel lang. Ik heb de overtuiging dat deze stad veel meer identiteit ontleent aan Feyenoord dan aan de Maas. En dat zegt wel iets. Feyenoord en Rotterdam zijn één, voor heel lang. We zijn heel trots op wat jullie hebben gepresteerd.”

’Gebruik je verstand’

Aboutaleb ziet de club volgend jaar graag terug op het stadhuis. „Het heeft een aantal jaren geduurd voordat we weer kampioen zijn geworden. Ik wil graag wat met jullie afspreken: 1. Dat we het advies van John de Wolf volgen: gebruik je verstand. 2. Dat we volgend jaar gewoon weer kampioen gaan worden.”

De vele aanwezige fans hebben sjaals, fakkels en kartonnen kampioensschaaltjes mee. Op het moment dat de selectie zich liet zien werden veel rode en groene fakkels ontstoken, werd rood-witte confetti verspreid en gingen de Feyenoord-vlaggen en uitgedeelde kampioensschalen de lucht in. De supporters scandeerden vervolgens onder meer ’Arne moet blijven, Arne moet blijven!’

Tekst gaat verder onder de foto

Gernot Trauner, Arne Slot en Orkun Kökçu met de schaal. Ⓒ ANP

„We zijn niet alleen trots op de manier waarop we gespeeld hebben, maar we zijn nu ook landskampioen”, sprak de uitzinnige Feyenoord-trainer Arne Slot vanaf het bordes tot de vele duizenden fans op de Coolsingel. „Deze gasten die hier staan, hebben zóveel tegenstanders van het veld afgeblazen. Maar als dat niet lukte na 85 minuten, brachten jullie het DNA van de club over: ’Nooit opgeven, altijd doorgaan’. Ik ben ongelooflijk onder de indruk als ik in het stadion sta. En nu op de manier waarop we feestvieren met elkaar.”

Zo rond half een kwam de huldiging ten einde. Stadionspeaker Peter Houtman liet dat weten met een simpel „Doeidoei!” Vele fans besloten vervolgens om naar de Hofpleinfontein te gaan, waar sommige mensen nog even pootje baden.

Grote drukte op Coolsingel

Veel Feyenoord-fans waren al vroeg op de Coolsingel te vinden voor de huldiging van de kersverse landskampioen, zelfs de regen hield hen niet tegen. Voor het stadhuis, dat een Feyenoord-vlag in top heeft, is werd het feest afgetrapt met meerdere klassieke Feyenoord-liederen. Onder de aanwezigen op de Coolsingel ook veel leerlingen, want velen zouden zich hebben ziekgemeld om bij de huldiging te kunnen zijn. De Rotterdamse gemeenteraad heeft in een motie gesteld dat de huldiging een geldigde reden voor verlof is.

De mensenmassa op het Hofplein Ⓒ ANP

Grote drukte op de Coolsingel Ⓒ ANP

Ook op het Hofplein was het al vroeg druk, de eersten hebben inmiddels de traditionele sprong in de fontein gewaagd. De feestvierders in het centrum werden gefouilleerd bij binnenkomst, maar er was ’s ochtends al vuurwerk te horen. Vanaf het afgeschermde gebied was het niet mogelijk om de Coolsingel te bereiken. Op schermen was de tekst ’kwetsende spreekkoren zijn zinloos, steunen is goud’, te lezen. De supporters zongen liederen en de stemming wasuitbundig. Een enkeling stak vuurwerk af. Lee Towers zong de grote supportsschare toe, met onder meer zijn bekende ’You’ll Never Walk Alone’.

Feyenoord werd zondagmiddag met de overwinning op Go Ahead Eagles landskampioen in de eredivisie, voor de 16e keer in de geschiedenis van de voetbalclub uit Rotterdam-Zuid. Voor de huldiging zijn tienduizenden supporters uit alle windstreken naar Rotterdam getrokken. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond meldt dat ongeveer een handvol supporters onwel zijn geworden.

Binnenrotte

De gemeente Rotterdam adviseerde Feyenoord-fans om naar de Binnenrotte te gaan voor de huldiging van de kersverse landskampioen voetbal. Op de Coolsingel zijn Zones 1 tot en met 5 en het vak voor mindervaliden al dicht. „Wil je de drukte ontlopen, maar toch de huldiging volgen? Ga dan naar Zone 9 (Binnenrotte)”, schreef de gemeente op Twitter.

Er zijn veel Rotterdamse vlaggen voor het stadhuis te zien, er worden kartonnen kampioensschalen uitgedeeld en er zijn cupcakes met een Feyenoord-logo te verkrijgen. Rotterdam hoopt op een herhaling van het feest in 2017. De huldiging, toen bezocht door naar schatting 150.000 mensen, verliep destijds zonder grote incidenten.