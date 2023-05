LIVE | Coolsingel klaar voor huldiging Feyenoord

Ondanks de regen blijft het publiek toestromen op de Coolsingel. Voor het stadhuis, dat een Feyenoord-vlag in top heeft, is de muziek inmiddels begonnen. Ook klinken er al veel Feyenoord-liederen.

Verslaggever Martijn Schoolenberg is in Rotterdam aanwezig. Volg zijn liveverslag onderaan dit bericht.

Ook op het Hofplein was het al vroeg druk. De mensen werden gefouilleerd bij binnenkomst, maar er was 's ochtends al vuurwerk te horen. Vanaf het afgeschermde gebied is het niet mogelijk om de Coolsingel te bereiken. Op schermen was de tekst 'kwetsende spreekkoren zijn zinloos, steunen is goud', te lezen.

Feyenoord werd zondagmiddag met de overwinning op Go Ahead Eagles landskampioen in de eredivisie, voor de 16e keer in de geschiedenis van de voetbalclub uit Rotterdam-Zuid. Bij de huldiging, die maandag om 12.00 uur begint, worden tienduizenden supporters verwacht.

Op de Coolsingel zijn alle publieksvakken iets voor 07.30 uur opengegaan. Op veel andere plekken in Rotterdam is de huldiging te volgen via een videoverbinding, onder meer op de Binnenrotte. Daar is publiek vanaf 09.00 uur welkom, aldus de gemeente.