LIVE | Feyenoord gehuldigd in overvol Rotterdam

Onze verslaggever Martijn Schoolenberg is in Rotterdam aanwezig. Volg zijn liveverslag onderaan dit bericht.

Veel Feyenoord-fans hebben zich maandagochtend al vroeg gemeld op de Coolsingel in Rotterdam voor de huldiging van de kersverse landskampioen.en ondanks de regen bleef het publiek toestromen op de Coolsingel. Voor het stadhuis, dat een Feyenoord-vlag in top heeft, is de muziek inmiddels begonnen. Ook klinken er al veel Feyenoord-liederen. Onder de aanwezigen op de Coolsingel ook veel leerlingen, want velen zouden zich hebben ziekgemeld om bij de huldiging te kunnen zijn. De Rotterdamse gemeenteraad heeft in een motie gesteld dat de huldiging een geldigde reden voor verlof is.

Ook op het Hofplein was het al vroeg druk, de eersten hebben inmiddels de traditionele sprong in de fontein gewaagd. De feestvierders in het centrum werden gefouilleerd bij binnenkomst, maar er was ’s ochtends al vuurwerk te horen. Vanaf het afgeschermde gebied is het niet mogelijk om de Coolsingel te bereiken. Op schermen was de tekst ’kwetsende spreekkoren zijn zinloos, steunen is goud’, te lezen. De supporters zingen liederen en de stemming is uitbundig. Een enkeling steekt vuurwerk af. Lee Towers zong de grote supportsschare toen.

Feyenoord werd zondagmiddag met de overwinning op Go Ahead Eagles landskampioen in de eredivisie, voor de 16e keer in de geschiedenis van de voetbalclub uit Rotterdam-Zuid. Voor de huldiging, die maandag om 12.00 uur begint, zijn tienduizenden supporters naar Rotterdam getrokken. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond meldt dat ongeveer een handvol supporters onwel zijn geworden.

Binnenrotte

De gemeente Rotterdam adviseert Feyenoord-fans om naar de Binnenrotte te gaan voor de huldiging van de kersverse landskampioen voetbal. Op de Coolsingel zijn Zones 1 tot en met 5 en het vak voor mindervaliden al dicht.

„Wil je de drukte ontlopen, maar toch de huldiging volgen? Ga dan naar Zone 9 (Binnenrotte)”, schrijft de gemeente op Twitter.

Op de Coolsingel, waar een Feyenoord-vlag is gehesen, zijn nog twee publieksvakken open. Er zijn veel Rotterdamse vlaggen voor het stadhuis te zien, er worden kartonnen kampioensschalen uitgedeeld en er zijn cupcakes met een Feyenoord-logo te verkrijgen.