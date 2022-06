Asieladvies oogst begrip maar ook kritiek in Kamer

In het rapport zeggen adviseurs van de Raad voor Openbaar Bestuur (ROB) en de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) dat de overheid de asielcrisis zelf in stand houdt, en raden ze aan gemeenten te verplichten asielzoekers op te nemen. Daarnaast moeten gemeenten ook verantwoordelijk worden voor asielzoekers die grote kans maken op een verblijfsvergunning. Dat is nu niet zo geregeld, aldus Van der Burg, die dinsdag het rapport in ontvangst neemt.

Er moet ook meer geld bijkomen voor organisaties die opvang regelen, aldus het advies. Van der Burg benadrukt dat het kabinet zich ook in het coalitieakkoord heeft voorgenomen geen grootschalige opvang te regelen die weer wordt gesloten wanneer het aantal asielzoekers weer afneemt. „Dat is niet alleen een zeer welkom advies, maar ook onderdeel van het beleid”, aldus de bewindsman.

Door asielzoekers over alle gemeenten te verdelen, ontstaan ook meer kleine opvanglocaties. „Dat is wel de meest ideale situatie”, aldus Van der Burg. Ook gemeenten en asielzoekers zelf zien liever kleine locaties. Maar ’het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) geeft wel aan dat het moeilijk is om daar voldoende mensen voor te vinden’.

Vanuit de Tweede Kamer klinkt begrip, maar ook kritiek op het advies. „Uiteindelijk is de enige echte oplossing het beperken van de asielinstroom en het bespoedigen van terugkeer”, zegt VVD-Kamerlid Brekelmans. Zijn partij levert al jaren de staatssecretaris die verantwoordelijk is voor asielbeleid. „In ieder denkbaar asielsysteem zijn de huidige aantallen voor Nederland onhoudbaar. Helaas zeggen de ACVZ en ROB hier niks over in hun adviezen.”

Eric van der Burg,( foto) staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Ⓒ ANP / Fotobureau Dijkstra

De liberaal vindt de kritiek ’te makkelijk’. „Aardige adviezen, maar ook te makkelijke kritiek! Flexibele opvang, buffercapaciteit, sneller onderscheid tussen kansrijke en kansarme aanvragen: allemaal nodig. Maar zelfs dan is de huidige asielinstroom onhoudbaar.”

PVV’er Gidi Markuszower snapt de kritiek. „Inderdaad heeft Nederland de asielcrisis zelf veroorzaakt. Jaar in jaar uit de staan de grenzen wagenwijd open voor kansloze asielzoekers uit Afrika en het Midden-Oosten. Nederland kan het echter ook zelf op te lossen; door onze grenzen te sluiten voor al die asielzoekers”, vindt hij.

D66-Kamerlid Anne-Marijke Podt heeft meer begrip voor de kritiek. „Dit rapport legt de vinger op de zere plek. D66 maakt dit punt ook al veel langer: migratie is van alle tijden. We moeten toe naar meer flexibele opvang, zodat pieken makkelijker op te vangen zijn. Het is ongehoord dat mensen In Nederland op stoelen of in tenten moeten slapen. Gemeenten moeten ook meer ruimte krijgen om de opvang goed te regelen. Zij kunnen ervoor zorgen dat asielzoekers direct mee kunnen doen in de samenleving. Dat is beter voor iedereen.”

’Onvoorstelbare puinhoop’

Ook volgens SP-Kamerlid Van Dijk legt het rapport juist ’de vinger op de zere plek’. „Het kabinet maakt een onvoorstelbare puinhoop van het asielbeleid. Het was al jaren geleden bekend dat de financiering van de opvang op de schop moet. Maar het kabinet vertikt het om maatregelen te nemen, dat is onacceptabel. Het is nu echt zaak om aan de slag te gaan met drie zaken: betere financiering, snellere procedures en meer plekken creëren door huisvesting en terugkeer te verbeteren.”