Politie keek dinsdagavond al in buurt van vindplaats Hebe en Sanne

„Dinsdagavond om 20.46 uur heb ik de melding gemaakt dat ze daar moesten gaan kijken”, schrijft Peter Aaldering op Facebook. „Er stonden remsporen op de weg en in de berm.”

Een woordvoerder legt uit dat de afgelopen dagen honderden meldingen en tips zijn binnengekomen. „We zijn bij Empel gaan kijken naar die sporen, maar hebben de auto toen niet gezien.”

Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd is nog volop gaande. De auto werd gevonden bij knooppunt Empel (A59/A2) bij Den Bosch. Woensdagavond meldde de politie al dat de slachtoffers in de auto vermoedelijk Sanne en Hebe waren.

Maandag vertrok Sanne samen met het gehandicapte meisje in een zwarte Kia Picanto uit Raamsdonksveer. Ze had Hebe opgehaald bij een dagcentrum in Raamsdonksveer en zou vanaf daar naar Vught rijden, waar het meisje woont. Daar kwamen zij echter nooit aan. De politie zette grote zoektochten op, gesteund door vrijwilligersgroepen. Voor het meisje werd ook een amber alert uitgegeven.