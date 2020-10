Tegenstanders Merkel hekelen ’corona-dictatuur Duitsland’

Het kwam in het zevenhonderdkoppie parlement, de grootste volksvertegenwoordiging van Europa, tot een keiharde clash: „Merkel wil de mensen bang maken„, zo was de teneur. Het Duitse kabinet had, in naam van de gezondheid, de grootste vrijheidsbeperkingen uit de geschiedenis van de republiek besloten.

’Komende maanden worden zwaar’

„We bevinden ons in een dramatische situatie. De winter, de komende vier maanden worden zwaar”, zo had Merkel de drastische beperking van het aantal toegestane persoonlijke contacten verdedigd: „De GGD’s kunnen bij besmette personen driekwart van de contacten niet meer terugvinden. En het aantal patiënten op de intensive care verdubbelt continu.”

Het stijgen van de aantallen betwist vrijwel niemand, maar wel heerst de vraag of de maatregelen nog in verhouding staan met de gevolgen ervan. Sommigen pleitten ervoor om de ouderen, zwakkeren en mensen met andere ziektes te isoleren. „We gaan autorijden toch niet compleet verbieden totdat er niemand meer sterft”, zei oppositieleider Alexander Gauland.

’Stasi’

Hij laakte ook andere vergaande voorstellen uit de regeringspartijen. Gezondheidsspecialist Karl Lauterbach, zelf arts, stelde voor in woningen te controleren of er niet illegale feestjes en bijeenkomsten plaatsvinden. Gesnuffel in woningen, dat deed de oppositie te veel aan de Stasi denken.

Tijdens de regeringsverklaring van Angela Merkel, de meest ervaren politica in de EU, werd ze continu door luidruchtige collega’s onderbroken. „Lees maar eens over de scheiding der machten!” beten ze de CDU-kanselier toe. Merkel wees erop dat ’populisten de pandemie bagatelliseren’: „Dat is onverantwoordelijk.”

Reprimande

De Duitse oppositie vindt dat de regering haar macht misbruikt en het parlement te weinig en te laat informeert. Het boegeroep kwam hen op een reprimande van parlementsvoorzitter Wolfgang Schäuble te staan. Het compromis kwam van regeringspartij SPD. „We moeten gemeenschappelijk nadenken hoe we de volksvertegenwoordiging in de corona-tijd beter en sneller aan discussie laten meedoen”, aldus fractievoorzitter Ralf Mützenich.