Minder drukte op snelwegen en treinstations Brabant na corona-advies

De filekaart van Nederland kleurt met name in het zuiden minder rood dan gebruikelijk. Ⓒ ANWB

DEN BOSCH - Het is dinsdag minder druk dan normaal op de Brabantse snelwegen en treinstations. Volgens de ANWB zijn de files in Brabant korter dan op een normale dinsdag. Vooral in het zuiden van het land zijn de files bescheiden in omvang. Volgens de ANWB "doet Brabant vandaag niet mee". Elders in het land hebben de dagelijkse files wel de gebruikelijke lengte.