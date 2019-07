Gokken wint aan populariteit

De branche voor gokken en loterijen had vorig jaar een toegevoegde waarde van bijna 1,4 miljard euro. Dat is een stijging van 9 procent ten opzichte van 2015. De economie als geheel groeide in dezelfde periode 7,7 procent. In dezelfde periode steeg de jaarlijkse gokinzet minus het uitgekeerde prijzengeld met 12 procent tot 2,5 miljard euro.

Niet alle gokjes gaan via de legale weg. Zo is het nu nog illegaal om online te gokken, maar dit wordt naar verwachting volgend jaar gelegaliseerd. Ook live pokeren is formeel gezien verboden. De totale spelopbrengst uit illegaal gokken bedroeg 170 miljoen euro in 2015, het laatste jaar waarover het CBS gegevens heeft. Dat was 9 procent van de totale spelopbrengst van kansspelen en loterijen.

Prijzengeld

Het aandeel van de gokbranche in de gehele economie is met 0,2 procent beperkt. Kansspelen en loterijen leveren de schatkist wel steeds meer op. De geïnde belasting op kansspelen was vorig jaar met ruim 500 miljoen zeven keer zo hoog als in 1995. Dat komt mede door hogere belastingtarieven op uitgekeerd prijzengeld. Daarnaast wordt sinds 2008 ook belasting geheven over opbrengsten van gokautomaten.