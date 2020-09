Kijkers wensten journaliste Clarice Gargard dood, nu vervolgt justitie ze

Journaliste Clarice Gargard Ⓒ Else Krebbers

AMSTERDAM - „Bom erop.” „Doodslaan dat tuig.” En: „Jammer dat ze de slavernij hebben afgeschaft, ik zou de zweep erover halen. Stelletje NSB’ers. Kan daar geen vrachtwagen over heen rijden.” Dit soort teksten en nog veel meer kreeg programmamaakster en journaliste Clarice Gargard in november 2018 over zich uitgestort nadat zij via Facebook een live-videoverslag uitzond over de anti-Zwarte piet demonstratie in Amstelveen.