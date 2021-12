Twee jachten in Rotterdam verwoest na grote brand

Binnenland

Veel schade na explosie tijdens kerstdiner Bunschoten

In een schuur aan de Koningin Wilhelminastraat in Bunschoten-Spakenburg is zondagavond brand uitgebroken. De brand in de schuur sloeg over naar het dak van een woning, waar een familie op dat moment aan het kerstdiner zat. Er is volgens de Veiligheidsregio Utrecht een gasfles ontploft. De schade is ...