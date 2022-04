Twee vliegers F-35 ernstig gewond tijdens feest op vliegbasis

Het ongeval gebeurde maandagavond om 21.00 uur tijdens een feest van het squadron vliegeniers, zegt een woordvoerder van de marechaussee. Bij het ongeluk was een vorkheftruck betrokken. Op welke wijze de heftruck precies werd gebruikt, kan hij niet zeggen. Wel is duidelijk dat het voertuig „niet tijdens werkzaamheden” is gebruikt.

Het aantal F-35-vliegers bij de luchtmacht is beperkt, maar volgens een woordvoerder van de luchtmacht heeft de uitschakeling van beide piloten geen gevolgen voor de operationele taken. Het gaat dan om de bewaking van het luchtruim van de Benelux en de inzet in Bulgarije. In dat land bewaken Nederlandse F-35’s het luchtruim als onderdeel van het besluit van de NAVO om de oostflank van haar grondgebied te versterken.

De Koninklijke Marechaussee en de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) doen onderzoek naar het ongeval. Over de identiteit van de slachtoffers kon de woordvoerder geen uitspraken doen.

De F-35 is de opvolger van de F-16. Eind oktober 2019 arriveerde de eerste F-35 op de vliegbasis bij de Friese hoofdstad. Nederland heeft in totaal 46 F-35’s besteld.