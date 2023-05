Groninger niet vervolgd na veldbestorming tegen Ajax

Dat bevestigt het Openbaar Ministerie Noord-Nederland (OM) woensdag. „Het was geen strafbaar feit. De Groninger heeft alleen een boete gekregen voor het zichzelf niet identificeren”, aldus een justitiewoordvoerder. De voetbalclub regelt zelf eventuele maatregelen tegen de man, aldus het OM. De hoogte van de opgelegde boete is nog niet bekend.

Zwarte rookbommen

Tot afgrijzen van duizenden Groningen-supporters stormde de stad-Groninger ineens het veld op, met in de handen een spandoek met een boodschap aan het bestuur van FC Groningen. Strafbaar is echter alleen het zich niet op verzoek kunnen identificeren, bleek deze week.

De dolle actie kwam tijdens de tumultueuze wedstrijd van afgelopen zondag, die na amper tien minuten werd stilgelegd. Er werden onder meer zwarte rookbommen afgestoken en op het veld gegooid. Toen dat voor de tweede keer gebeurde, was het gedaan met de gewoonlijk juist zo bijzondere wedstrijd van Groningen tegen Amsterdam. De wedstrijd is inmiddels alsnog voortgezet. Dinsdagmiddag werd het 2-3 voor Ajax in stadion de Euroborg. Daarbij mocht van de burgemeester van Groningen echter na de incidenten geen publiek meer aanwezig zijn.

„FC Groningen biedt haar oprechte excuses aan voor een uiterst vervelend en turbulent seizoen, waarbij vooral het niet kunnen uitspelen van wedstrijden voor eigen publiek in de Euroborg pijn doet”, meldt FC Groningen woensdagmiddag na alle drama.

Tegemoetkoming

Burgemeester Koen Schuiling van Groningen en vertegenwoordigers van FC Groningen zijn woensdag na overleg op het Stadhuis ’tot de conclusie gekomen dat gegeven de omstandigheden FC Groningen ook de laatste twee competitiewedstrijden van dit seizoen zonder publiek speelt’. Dat liet FC Groningen weten.

Het besluit leidt ertoe dat de wedstrijd FC Groningen-Sparta op 28 mei zonder supporters gespeeld zal moeten worden. Bovendien mogen Groningse supporters komend weekend niet mee naar de wedstrijd Vitesse-FC Groningen in Arnhem, werd duidelijk.

Om aan de teleurstelling en frustraties van de trouwe, goedwillende supporters tegemoet te komen, kunnen seizoenkaarthouders 3/17e deel van het seizoensgeld terugvragen van hun club, dan wel de prijs van de losse kaartjes tegen NEC, Ajax en Sparta, meldt FC Groningen.