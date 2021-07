Minderjarige verdachte van mishandeling Frédérique blijft langer vastzitten

Frédérique werd maandag meerdere keren in haar gezicht geslagen en liep daarbij een kaakfractuur op en brak haar neus en diverse tanden. Ze moest behandeld worden in het ziekenhuis. De politie vermoedt dat het om lhbti+-gerelateerd geweld gaat. Frédérique en haar vader hebben samen aangifte gedaan.

Geen antwoord

Het meisje werd mishandeld nadat ze geen antwoord had willen geven op de vraag of ze een jongen of meisje is. „Ik zei tegen hem dat dat niet uitmaakt en dat hij me met rust moest laten”, zei ze donderdag in het NOS Jeugdjournaal. Maar met dat antwoord nam de jongen volgens haar geen genoegen, waarna hij er op los begon te slaan.

De tiener heeft de afgelopen dagen enorm veel bloemen en tientallen dozen vol post ontvangen, onder meer brieven, tekeningen en knuffels. „Alle aandacht en liefde maakt me blij en tevreden”, zei ze daarover.