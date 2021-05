LIVE | Drie jaar cel geëist tegen rechercheur voor lekken uit dossier cocaïnewasserij

Na het kraken van de beveiligde berichtendienst EncroChat ontdekte de politie dat criminelen informatie over naar hun lopende opsporingsonderzoeken met elkaar deelden. Een van hen was Oguz H., de hoofdverdachte rond de in augustus opgerolde cocaïnewasserij in het Drentse Nijeveen. De brigadier uit Veenendaal was een van de mensen die in dat dossier had rondgesnuffeld terwijl hij niet aan dat onderzoek werkte. Hij verstrekte onder meer gegevens over recente ontwikkelingen in het lopende onderzoek zoals sporen die veiliggesteld waren, over aangetroffen drugslabs en aangehouden verdachten, aldus het OM. Via EncroChat kwam die informatie bij H. terecht.

Vervolgens bleek dat Van der L. op grote schaal politie-informatie met criminelen deelde, zei de officier van justitie. Hij hapte toe toen de politie een zogeheten pseudokoop deed. Van der L. verstrekte informatie over een gevraagd kenteken. In totaal zou hij 204 kentekens opgevraagd hebben zonder dat dit met zijn werk te maken had. De suggestie dat de rechercheur het voor het geld deed, wierp hij verre van zich. „Ik kreeg er nooit iets voor. Ik deed het uit angst voor de veiligheid van mijn kinderen.” Hij kreeg foto’s van zijn kinderen toegestuurd en vreesde dat hen iets aangedaan zou worden. De officier van justitie vond dat verhaal volstrekt ongeloofwaardig.

Ook zette Van der L. een ondernemer in Niezijl (provincie Groningen) onder druk om een loods te verhuren voor de fabricage van amfetamine-olie. Ook dat deed hij onder druk van bedreigingen, zei hij zelf. De rechercheur, die vreest voor zijn baan, heeft slechts een deel van de feiten bekend.

Verslaggever Marcel Vink is aanwezig bij de zaak en zal via Twitter verslag doen.