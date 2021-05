LIVE | Politiemedewerker verdacht van verkopen informatie over verdachte cokewasserij

De 33-jarige Patrick van der L. zou vanaf januari 2019 tot en met augustus 2020 vele malen informatie hebben verkocht. De Veenendaler zocht onder meer in het politiesysteem op informatie over een verdachte die wordt gerelateerd in de zaak rond een grote cokewasserij.

Cokewasserij

Het professionele cokelab werd in augustus 2020 in het Drentse Nijeveen opgerold. De politie noemde het eerder de grootste cokewasserij van Nederland.

Van een van de verdachten is die zaak in Nijeveen, naar verluidt de initiator die overal van wist, zijn EncroChat-berichten gekraakt. In een chatgesprek op het tot voor kort beveiligde netwerk claimde hij een corrupt politiecontact te hebben. Het zou volgens hem gaan om een lokale politieagent, die voor hem informatie wilde opvragen uit politiesystemen.

Amfetamine-olie

Van der L. kreeg volgens de tenlastelegging per informatieverstrekking tussen de 100 en 7500 euro. Hij zou bovendien medeverdachten hebben aangespoord om amfetamine-olie te maken. De inhoudelijke behandeling van de zaak begint om 9 uur.

Marcel Vink is aanwezig bij de zaak en zal via Twitter verslag doen.