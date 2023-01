Koppel betrapt wildvreemde man tussen de kinderen in bed

Op zaterdag 3 december was de 29-jarige Kevin D. uit Frankrijk al opgepakt voor openbaar dronkenschap. Hij zat een halve dag in de cel en werd ’s avonds laat weer vrijgelaten. Vervolgens ging de man naar eigen zeggen op zoek naar een slaapplaats. „Ik vroeg eerst een groepje jongeren naar een hotel, maar ze gaven mij verkeerde info, bestolen me en ik denk dat iemand me ook drogeerde.”

Na uren ronddolen vond de man een huis waarvan de voordeur niet op slot was en hij drong er binnen. Rond 5.40 uur hoorde de moeder haar dochter luid hoesten. Ze ging een kijkje nemen in de kamer, maar vond daar een wildvreemde man in bed tussen haar twee kinderen van 5 en 7 jaar oud. Ze schrok zich een ongeluk en ging meteen haar vriend halen.

Klap uitgedeeld

„Ik heb hem uit bed gesleurd en een klap gegeven, al had ik daar meteen spijt van”, vertelde de man. „Vervolgens wilde ik hem wegjagen, maar toen realiseerde ik me dat ik hem beter hier kon houden tot de politie kwam.”

De psychologische impact op het gezin is groot. De moeder was enkele dagen niet in staat om te werken, de kinderen bleven thuis van school. „Nu nog vraagt ons zoontje elke avond of ik de deur wel op slot heb gedaan”, zei de stiefvader in de rechtbank.

Kevin D. bood zijn excuses aan en houdt vol dat hij niet doorhad dat hij tussen twee kinderen in lag. Het koppel vroeg samen 3.950 euro schadevergoeding, de rechtszaak wordt verder uitgesteld tot 20 september om de beklaagde de kans te geven dat bedrag te betalen.