’Miljardair Jeffrey Epstein pleegt zelfmoord in cel’

Dat melden Amerikaanse media. Hij werd al in de gaten gehouden in het kader van zelfmoordpreventie. Anonieme bronnen binnen de politie zouden de dood van de ’misbruikmiljardair’ bevestigen.

Eind juli zou Epstein ook al een zelfmoordpoging hebben gedaan in zijn cel. Hij werd vervolgens zwaar bewaakt om te voorkomen dat hij een tweede poging zou ondernemen. Een week voor de vermeende poging tekende hij beroep aan tegen het besluit hem niet op borgtocht vrij te laten. Rechter Richard Berman bepaalde dat de 66-jarige miljardair in de gevangenis moet blijven in afwachting van zijn proces. Hij volgde de argumentatie van het Openbaar Ministerie dat het vluchtgevaar groot is. Epstein heeft overal ter wereld huizen en een privévliegtuig.

Volgens The New York Times wilde Epstein zijn eigen dna op grote schaal gaan verspreiden door op industriële basis vrouwen te bezwangeren. Dat moest gebeuren in een soort broedhuis. De gedachte erachter: het in zijn ogen ’verbeteren’ van het menselijk ras. Vier bronnen vertellen over Epsteins bizarre obsessie tegen de krant, die eufemistisch spreekt van ’een opmerkelijke droom’.

Epstein heeft aanklachten tegen zich lopen over seksueel misbruik van talloze minderjarige meisjes, waarvan sommigen slechts 14 waren. In zijn huis werden kluizen vol naaktfoto’s gevonden. De meisjes zouden naar zijn huis werden gelokt met mooie verhalen, om vervolgens erotische massages te geven die moesten uitmonden in seks. De miljardair werd al eens eerder veroordeeld, maar kon toen vanwege zijn vele contacten ’de deal van de eeuw’ sluiten met justitie, zo zouden aanklagers later terugblikken. Hij kreeg slechts 13 maanden cel die hij ook nog eens onder huisarrest uitzat.

