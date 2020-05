Chaos bij Haga: bestuurders schorsen elkaar

Daarmee is een bestuurscrisis binnen de drie man sterke top onafwendbaar. Atasoy beweert dat zijn voorzitter heeft opgetreden als een ’indiaan’ en als een kat in het nauw beweegt, vindt Laamimach juist dat de directeur als een ’cowboy’ handelt en ’stuiptrekkingen vertoont’.

De chaos kwam maandagavond aan de oppervlakte toen Atasoy werd geschorst, vertelt Laamimach. Hij verwijt zijn directeur-bestuurder dat die een ’angstcultuur’ heeft gecreëerd. ,,Mensen worden monddood gemaakt, en leden van de medezeggenschapsraden zijn opgestapt. Bovendien waren er problemen met de financiële handel en wandel en daarna volgde ook nog dat NRC-artikel’’, verwijst hij naar een verhaal waarin Atasoy werd beschuldigd van het afluisteren van gesprekken met de Onderwijsinspectie.

Maar Atasoy houdt er een hele andere kijk op na. Hij zegt dat begin mei is besloten om Laaminach mee te delen dat zijn positie ter discussie stond. Dit na een affaire met een geldbedrag dat op een verkeerde rekening belandde, zegt hij. „Op 23 mei hebben we een vergadering gehad en de voorzitter geschorst”, legt Atasoy uit. Op 3 juni zou dan ontslag moeten volgen. De bedoeling was dat dat binnenskamers zou blijven.

’Angstbewind’

Atasoy noemt zijn schorsing niet-rechtmatig. Secretaris Karadag zou zijn stem niet hebben gegeven, waardoor de statuten niet zijn gevolgd. „Als de secretaris het eens was met het besluit, had ik mijn stropdas opgeborgen. Maar het besluit is niet-democratisch, en dus nietig”, zegt hij. Hij vermoedt dat Laamimach de bui al ziet hangen en handelt als een kat in het nauw. „Intussen besturen wij door, want de voorzitter doet iets wat niet mag.”

Dat bestrijdt Laamimach dan weer. Volgens hem is secretaris Karadag wel degelijk geraadpleegd, en onthield die zich van stemmen. Als Atasoy die schorsing wil aanvechten, kan hij bezwaar maken, klinkt het. Dat hij zelf op 23 mei geschorst is, noemt Laamimach ’lariekoek’. ,,Atasoy maakt er een spelletje van. Ze hebben wel iets op een papiertje geschreven, maar dat is geen schorsing. We hebben gewoon statuten waar je je aan moet houden, het is hier geen Swasiland.’’

Verzoening lijkt verder weg dan ooit. Beide mannen zeggen te willen praten, maar mediation heeft al tot niks geleid. „Verzoening is niet de enige oplossing. We mogen bakkeleien, maar de statuten zijn leidend. Als we er niet uit komen, gaan we naar de rechter’’, aldus Atasoy. Laamimach vult aan: ,,Ik hou altijd het belang van de school en de leerlingen in het vizier. Als het nodig is, ruimen we allemaal het veld.’’

Inspectie

De onderwijsinspectie laat weten dat een eventuele bestuurscrisis wordt gevolgd, maar dat dat onderdeel is van het lopende onderzoek naar de school. De inspectie publiceerde vorig jaar juli een uitermate kritisch rapport over de islamitische school, waarin het bestuur werd gekraakt en werd gesproken over financieel wanbeheer. Onderwijsminister Slob wilde dat het bestuur opstapte, maar dat gebeurde niet. De school wist bovendien bij de rechter te voorkomen dat Slob de geldkraan dichtdraaide.

De Cornelius Haga-soap begon eind 2018, toen de AIVD concludeerde dat er antidemocratische ontwikkelingen op de school plaatsvonden. De leerlingen zouden salafistisch onderwijs krijgen. Later concludeerde de commissie die toezicht houdt op de inlichtingendienst, dat er bij de aanpak dingen zijn misgegaan, al handelde de AIVD op hoofdlijnen wel correct.

Het ministerie van Onderwijs laat weten niet op de kwestie in te willen gaan, omdat er nog een hoger beroep loopt waar het ministerie en de school bij betrokken zijn.