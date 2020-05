Inspectie houdt vermeende bestuurscrisis Haga Lyceum in de gaten

Maandag berichtte de Volkskrant dat de voorzitter van het schoolbestuur de directeur-bestuurder Soner Atasoy heeft geschorst. Het is de zoveelste ontwikkeling in het omstreden dossier van de islamitische middelbare school in Nieuw-West.

Atasoy zegt echter in een reactie dat de schorsing niet rechtsgeldig is en dat de voorzitter, Mohammed Laamimach, zelf is geschorst. Het schoolbestuur bestaat uit drie leden en volgens de directeur, die zelf dagelijks bestuurder is, heeft Laamimach de beslissing hem te schorsen in zijn eentje genomen, waardoor er geen meerderheid is. Atasoy zegt dat hij juist samen met de andere algemeen bestuurder afgelopen weekend heeft aangekondigd dat de voorzitter zelf moet opstappen.

Een woordvoerder van de inspectie kan niet ingaan op de kwestie, maar zegt dat de ontwikkelingen worden meegenomen in het lopende onderzoek.

Vorige week kwam naar buiten dat de werkkamer van de inspectie op de omstreden school, waar inspecteurs gevoelige gesprekken voerden met elkaar, met leerlingen en met personeel, meermaals zou zijn afgetapt. Ook hiernaar doet de inspectie onderzoek. Atasoy ontkent dat er sprake is van afluisterpraktijken.

De islamitische middelbare school raakte vorig jaar maart in opspraak, nadat inlichtingendienst AIVD had gewaarschuwd dat de schoolleiding banden zou hebben met extremistische figuren. Na een aanvullend vernietigend rapport van de inspectie, droeg onderwijsminister Arie Slob het bestuur op te vertrekken. De school stapte naar de rechter om deze zogenoemde aanwijzing aan te vechten en die stelde begin dit jaar dat de minister dit niet had mogen doen. Daarop kondigde Slob een hoger beroep aan, dat nog niet heeft plaatsgevonden.