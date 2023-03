Canadese (23) dood gevonden in luxe resort, 26-jarige vriend in Mexicaanse cel

Agnew uit het stadje Dawson Creek streek in aanloop naar haar 24e verjaardag neer in Playa del Carmen op het Grand Sunset Princess Resort langs de Mexicaanse oostkust, maar ze werd al na een dag dood aangetroffen. Volgens de politie vertoonde haar lichaam ’mogelijke sporen van geweld’. De Canadese autoriteiten bevestigen dat haar vriend is aangehouden. Of en wanneer hij wordt uitgeleverd, is nog niet duidelijk.

De verdachte vriend Ryan Friesen. Ⓒ politie Solidaridad

„Ik wilde niet geloven dat het waar is – en dat wil ik nog steeds niet”, zegt een geschokte tante tegen CBC News. „Kiara wilde al reizen sinds ze klein was. Ze heeft afgeteld naar deze reis. Het is schokkend.” De familie van de verdachte vriend, een ijshockeyspeler, heeft al contact opgenomen om hun medeleven te betuigen. „Ik weet dat zij ook pijn hebben en in de war zijn. Ze willen net als iedereen weten wat er is gebeurd.”

De familie van het slachtoffer wacht nog op resultaten van de autopsie. Er is een inzamelingsactie gestart om haar lichaam naar Canada te laten vervoeren.

Het stel had anderhalf jaar een relatie en zou samen tijdens hun reis onder meer de Maya-ruïnes bezichtigen. „Dat was onderdeel van hun all-inclusive reis. Ze had er echt zin in”, zegt Katlyn Levesque. „Het laatste wat ik tegen haar heb gezegd, was om goed op zichzelf te letten.”