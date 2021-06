Nederland gaat weer zo goed als open

„Hugo de Jonge en ik hebben op deze plek meermaals de hoop uitgesproken dat we een mooie zomer tegemoet gaan”, zei premier Rutte tijdens de persconferentie van vrijdagavond die hij samen met de coronaminister hield. „Die verwachting is uitgekomen.”

De mondkapjesplicht gaat van tafel, behalve op plekken waar geen anderhalve meter afstand kan worden gehouden, zoals het openbaar vervoer en op luchthavens. Voor contactberoepen wordt een uitzondering gemaakt, omdat klantenregistratie en een checkgesprek daar verplicht is. Bij de kapper hoeft het mondkapje dus niet op.

Vanaf volgende week zaterdag geldt er geen beperking meer voor het aantal bezoekers thuis, of het aantal mensen dat buiten mag samenkomen. Nu is nog de regel dat mensen in groepen van maximaal vier mensen bijeen mogen komen.

Restaurants en cafés hoeven zich vanaf volgende week zaterdag niet meer aan een voorgeschreven sluitingstijd te houden, en het alcoholverbod na tien uur ’s avonds vervalt ook. Uitbaters moeten wel rekening blijven houden met de spreiding van hun klanten. In theaters kan bijvoorbeeld niet elke stoel worden gevuld en voor restaurants geldt dat de tafels en stoelen ver genoeg uit elkaar moeten staan. Ook blijft de registratie en het coronacheckgesprek vooraf verplicht.

Vaccinatie- of testbewijs

Evenementen waarvoor een vergunning is vereist, mogen vanaf 30 juni weer. De mondkapjesplicht wordt daar vervangen door het vaccinatie- of negatief testbewijs. Vanaf 26 juni mogen er weer sportwedstrijden op amateurniveau worden gespeeld, ook met publiek op 1,5 meter afstand.

Het verplichte thuiswerken wordt voor een groot deel geschrapt. Werknemers mogen vanaf 26 juni tot maximaal de helft van hun werktijd op kantoor werken. Omdat de anderhalvemeterregel ook in bedrijfspanden nog van kracht blijft, kan het thuiswerkdevies volgens het kabinet niet helemaal worden geschrapt.

Het verplichte thuiswerken wordt voor een groot deel geschrapt. Ⓒ ANP/HH

Naast de negatieve toegangstest en het vaccinatiebewijs komt er vanaf 1 juli ook een ’herstelbewijs’ voor mensen die al een corona-infectie hebben doorgemaakt. Zowel de negatieve testuitslag, de vaccinatie en het bewijs van herstel moeten worden geregistreerd in de CoronaCheck-app. Daarmee moeten ook bijvoorbeeld nachtclubs hun deuren weer kunnen openen.

Gratis test

Vakantiegangers mogen zich in juli en augustus gratis laten testen. Dat is wel bedoeld voor mensen die nog niet (volledig) gevaccineerd zijn en zich voorafgaand aan hun reis moeten laten testen, aldus het kabinet. Voor reizigers die wel volledig gevaccineerd zijn, is een negatieve PCR-test immers niet nodig.

In augustus wordt de allerlaatste fase van het openingsplan ingezet. Dan kijkt het kabinet opnieuw naar de laatst geldende maatregel: de 1,5 meter. Dan wordt besloten wanneer en hoe die regel kan worden afgeschaft.

Vanaf zaterdag 26 juni blijven behalve de anderhalve maatregelen nog wel de andere basismaatregelen van kracht: handen wassen en thuis blijven en testen bij klachten.

’Bijzonder moment’

„Dit is een bijzonder moment”, zei Rutte, die een compliment uitdeelde aan iedereen die zich aan de maatregelen heeft gehouden. Hij sprak daarbij ook een waarschuwing uit. „We zijn er bijna, maar nog niet helemaal.” Hij wees daarbij op de Indiase variant van het virus, dat de Britten zorgen baart. Ook in Nederland krijgt deze ’delta-variant’ steeds meer voet aan de grond. „We zijn er bijna, maar nog niet helemaal.”