Kabinet trekt 3,7 miljard extra uit voor ondernemers

Het kabinet gaat nog voor dit jaar de tegemoetkoming voor de vaste lasten verhogen. Bedrijven konden maximaal 50 procent van hun vaste lasten vergoed krijgen. Maar de zwaarst getroffen sectoren kunnen tot maximaal 70 procent compensatie krijgen. Die verruiming geldt met terugwerkende kracht vanaf oktober.

De tegemoetkoming voor vaste lasten blijft ook in het eerste kwartaal van komend jaar gelden voor alle bedrijven met ’genoeg’ omzetverlies, net als in deze maanden. Door de andere geplande versoberingen vanaf januari zet het kabinet ook een streep. Dat gaat bijvoorbeeld om de hogere drempel om in aanmerking te komen voor steun en het percentage van het loon dat wordt vergoed. Ondernemers kunnen bovendien ook voor de maanden januari, februari en maart weer belastinguitstel aanvragen.

„We hebben ons gerealiseerd dat er wat extra nodig is om deze tunnel uit te komen”, zegt minister Wiebes (Economische Zaken). „We zien ergens ver weg in de tunnel een vaccinlichtje schijnen, maar we moeten nog wel even volhouden. Dat betekent dat we ook nog een stevig steunpakket moeten houden.”

Maar de vraag vanuit de horeca om 100 procent steun nu ze nog langer helemaal dicht moeten blijven, gaat Wiebes te ver. „Een overheid kan niet alles doen”, zegt de minster. „70 procent is een bedrag dat inderdaad nog te wensen overlaat. Maar we verlangen ook van bedrijven dat ze met partijen waar zij aan betalen afspraken maken.” Dat gaat bij de horeca bijvoorbeeld om de verhuurder van het pand of de brouwerij.

’Verstandig’

„Het is verstandig om het pakket te verlengen en verbreden”, voegt minister Hoekstra (Financiën) daaraan toe. Hij becijfert dat de steunpakketten zoals ze waren dit jaar al 34 miljard euro en volgend jaar 14 miljard zouden kosten. Daar komt nu nog eens 3,7 miljard euro bovenop. Hoekstra wijst erop dat de afweging moet blijven wat ’verstandig en redelijk’ is om te doen met ’geld van de belastingbetaler’.

Het kabinet komt ook met een nieuwe regeling voor zelfstandigen die hun ’noodzakelijke kosten’ niet meer kunnen betalen. Daarvoor komt 130 miljoen euro beschikbaar. Zelfstandigen kunnen die hulp via de gemeente aanvragen, dat loket gaat naar verwachting 1 februari open. „Het gaat om mensen die niet bereikt worden met gewone steunpakketten”, zegt minister Koolmees (Sociale Zaken). Bijvoorbeeld omdat hun partner wel nog een inkomen heeft en ze daardoor geen recht hebben op bijstand. De 130 miljoen euro gaat naar de gemeenten om ’maatwerk te kunnen bieden’, zegt Koolmees.

Het kabinet verlengt ook de periode dat we geen btw hoeven te betalen over mondkapjes tot 1 april 2021. Die vrijstelling van btw gaat ook gelden voor het kopen van vaccins en testkits.