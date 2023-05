China des duivels op G7; ’Bemoei je niet met onze zaken’

Chinese staatsmedia zijn maandag erg fel in hun veroordeling van de G7-landen. ,,Nieuwe beschuldigingen zijn het teken van de teloorgang van de G7’’, zo luidt de titel van een artikel in Chinadaily. De Global Times noemt de G7 een ‘anti-China bijeenkomst’.

Japanse ambassadeur

Op zondagavond lokale tijd heeft China de Japanse ambassadeur Hideo Tarumi ontboden. Hem is duidelijk gemaakt dat Peking ‘erg ontevreden’ is en ‘zich resoluut verzet’. De G7 landen zouden China onnodig hebben aangevallen.

Tijdens de top hebben de zeven landen, waaronder de Verenigde Staten, Canada en gastland Japan, China fel bekritiseerd. Zo is er bezorgdheid geuit over de toenemende militaire activiteiten van China voor de kust van Taiwan. Ook maakt de G7 zich zorgen om de schendingen van mensenrechten in Tibet en in Xinjiang.

Daarnaast wil de G7 optreden tegen landen die economische dwang gebruiken, hoewel China in dit onderwerp niet expliciet is genoemd. De zeven landen hebben toegezegd nauwer te zullen samenwerken om economische vergeldingen te voorkomen. Zo zullen ze landen steunen die onder druk staan en gezamenlijke tegenmaatregelen nemen.

Hypocriet

Volgens het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de zeven landen hypocriet. ,,Ze zeggen een vredige, stabiele en voorspoedige wereld te willen, maar ze verhinderen internationale vrede, ondermijnen regionale stabiliteit en remmen de ontwikkeling van andere landen af’’, aldus een woordvoerder van het Chinese ministerie.

Taiwan is daarentegen verheugd dat het belang van ‘vrede en stabiliteit’ in de Straat van Taiwan door het G7-blok is benadrukt. ,,We waarderen de concrete acties die door de G7-lidstaten zijn ondernomen’’, zo luidt een verklaring van het Taiwanese ministerie van Buitenlandse Zaken. Taiwan heeft maandag bekendgemaakt nieuwe straaljagers van de Verenigde Staten te hebben ontvangen.

Afvallige provincie

China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie en ziet de kwestie-Taiwan daarom als een interne aangelegenheid waar andere landen zich niet mee zouden moeten bemoeien. China stuurt regelmatig militaire vliegtuigen richting Taiwan en dringt daarbij steeds vaker binnen in het Taiwanese luchtverdedigingszone.

Net als de Europese Unie heeft de G7 aangegeven dat ze bereid zijn om samen te blijven werken met China, zolang dit geen negatieve gevolgen heeft voor hun eigen economische onafhankelijkheid. Ursula von der Leyen, het hoofd van de Europese Commissie, verwijst naar dit Chinabeleid als 'de-risken' in plaats van 'de-couplen'.

Individuele landen zijn op zoek naar manieren om de samenwerking met China voort te zetten. Nu China het zero-Covidbeleid heeft beëindigd, bezoeken steeds meer regeringsleiders Peking. Zo zijn de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Scholz al in China geweest.

VIDEO: Correspondent Cindy Huijgen blikt vooruit op het bezoek van Wopke Hoekstra aan China. Tekst gaat verder onder de video.

Hoekstra

Deze week zal de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra, een bezoek brengen aan Peking. Hoekstra zal Qin Gang ontmoeten, de Chinese minister van Buitenlandse Zaken en de Chinese vicepresident Han Zheng. Han was eerder deze maand nog in Nederland, waar hij de koning ontmoette en premier Mark Rutte. Naar verwachting zal opnieuw de exportrestricties van ASML hoog op de agenda staan.