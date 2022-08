Deze landen hebben nog geen enkele coronabesmetting gehad

Buitenland

Bizarre beelden: Noord-Koreanen in tranen als ze horen van ernstige ziekte Kim Jong-un

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft de overwinning uitgeroepen in de strijd tegen het coronavirus. Ook kondigde hij aan dat de strengste coronamaatregelen in het land komen te vervallen, aldus staatsmedia donderdag. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un was ernstig ziek tijdens de coronagolf...