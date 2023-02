Douane ontdekt 697 kilo cocaïne tussen batterijen in Rotterdam

Ⓒ OM

ROTTERDAM - Douaniers hebben maandag 697 kilo cocaïne gevonden in een container met batterijen in de Rotterdamse haven. De verdovende middelen zaten verstopt in 23 sporttassen, meldt het Openbaar Ministerie dinsdag.