Dorp komt in actie voor krantenbezorger Peter (57) na dubbele pech: ’Hier helpen we elkaar’

Door Dennis Mantz Kopieer naar clipboard

Krantenbezorger Peter noemt de steun vanuit Wijk aan Zee ’hartverwarmend’.

WIJK AAN ZEE - Wijk aan Zee is in de bres gesprongen voor hun krantenbezorger Peter. De onfortuinlijke bezorger zegde plotseling zijn wijk op, omdat hij na een aanrijding de schade aan zijn brommobiel niet kan betalen. Maar dat laat het kustdorp dus niet zomaar gebeuren. „In een dorp help je elkaar.”