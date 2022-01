Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik dacht: nee, niet weer, niet opnieuw’ Dood Dean (4) rijt oude wonden open bij vader overleden peuter Miguel: ’Kapot van binnen’

Door Gerda Frankenhuis Kopieer naar clipboard

„Mijn leven staat compleet op zijn kop”, zegt Mike van Kriekinge. Zijn zoontje Miguel (2) werd in 2008 zo zwaar mishandeld door Dave De K., dat hij aan zijn verwondingen overleed. Ⓒ Eigen foto's

Antwerpen - Oude wonden zijn opengereten bij Mike van Kriekinge. Zijn zoontje Miguel werd door de 34-jarige Belg Dave De K. zo zwaar mishandeld, dat het op 2 juli 2008 overleed aan zijn verwondingen in het ziekenhuis in Antwerpen. Nu De K. wordt verdacht van de dood van de 4-jarige Dean, die hij gedumpt zou hebben tussen rotsblokken in het Zeeuwse Vrouwenpolder, voeren ongeloof en woede bij Van Kriekinge de boventoon.