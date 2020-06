Warm zomerweer op komst, temperaturen lopen op tot 30 graden

Ook in het weekend komt het zonnetje er al flink bij. Zaterdag wordt een maximumtemperatuur verwacht van 22 graden, zondag is dat al 24. Dinsdag kan de temperatuur in het zuiden van het land oplopen tot 30 graden, in de rest van het land zal het zo’n 25 graden worden. Belangrijk om je goed in te smeren, de zon is fel met een zonkracht 7, zo waarschuwt Weeronline.

De officiële zomer gaat ook bijna van start; 20 juni om 23.53 uur begint de astronomische zomer, deze duurt tot 22 september 15.30 uur.