Burgemeester Haarlem donderdag al op het matje voor coronarel

Fractievoorzitter Wouter Rutten van de VVD: „Het was eerst de bedoeling dat de burgemeester alleen wat technische vragen zou beantwoorden. Dat levert niks op. Pas op 28 januari was de eerstkomende raadsvergadering en mogelijkheid hem echt ter verantwoording te roepen. Dat duurt ons veel te lang. Daarom roepen we hem nu al op het matje. De emoties lopen steeds hoger op. De verontwaardiging onder de inwoners die zich wél aan de regels houden neemt per dag toe. Daarom moeten er antwoorden komen op vragen over de vergunning en de handhaving. Dit kan nog niet eens weken blijven sudderen. Als we de feiten weten, zullen we ons daarna op de consequenties moeten beraden.”

Een ingewijde vertelt De Telegraaf dat de onvrede onder de Haarlemse politici groot is: „Het is al moeilijk genoeg om draagvlak te houden voor de maatregelen. De burgemeester moet echt met een heel goed verhaal komen om niet in de problemen te komen. Dat ie een tik op de vingers krijgt, is wel duidelijk. Maar wegsturen, verwacht ik niet.”

Bij de demonstratie van Vrouwen voor Vrijheid, die volgens de gemeente 1750 deelnemers trok, op het Haarlemse Vlooienveld hielden de deelnemers geen 1,5 meter afstand tot elkaar. Ook werden geen mondkapjes gedragen bij de manifestatie tegen de coronaregels, die werd bijgewoond door activist Willem Engel van Viruswaarheid en kamerlid Wybren van Haga van Forum voor Democratie.

Een woordvoerder van de burgemeester heeft laten weten dat het niet gebruikelijk is dat de burgemeester in de media reageert als er vragen van politici nog niet beantwoord zijn: „Hij zal aan de raad in de volle openbaarheid antwoord geven.”