Trillende Merkel: ik moet hiermee leven

Gaat het wel goed met Angela Merkel? „Ik ben in verwerking.” Ⓒ AFP

BERLIJN - „Het gaat goed met me”, bezweert de bondskanselier na weer een openbare bibber-aanval op haar pompeuze kantoor in Berlijn. ’Maar is dat wel zo?’, vragen veel Duitsers zich inmiddels af. Angela Merkel trilde woensdag al voor de derde keer in drie weken zeer hevig.