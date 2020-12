Belangrijke megatelescoop verwoest door loodzwaar, gevallen platform

Arecibo werd onder meer gebruikt voor het onderzoek naar het heelal en voor het speuren naar signalen van buitenaards leven. De telescoop wordt beheerd door de Amerikaanse National Science Foundation (NSF). Die zegt bedroefd te zijn door wat er is gebeurd en nog bezig te zijn met onderzoek.

Arecibo was tot een paar jaar geleden de grootste telescoopinstallatie in de wereld. De schotel meet 305 meter in doorsnee. De telescoop raakte een paar jaar geleden zwaar beschadigd door een orkaan. In augustus van dit jaar knapte een kabel waar de belangrijkste instrumenten aan hingen en in november brak nog een kabel. De schade was zo groot dat Arecibo niet meer te redden was. Daarom was een paar weken geleden al besloten dat de installatie zou worden ontmanteld.

Arecibo was ook de plek waar het slotgevecht in de James Bond-film GoldenEye uit 1995 werd opgenomen.