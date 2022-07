25 jaar celstraf en tweemaal vrijspraak in moordzaak Kotar

Medeverdachten Jurviën M. (21) en 'spotter' Saifeddine M. (24) werden vrijgesproken. Tegen Jurviën M., volgens het OM een van de twee schutters, was vorige maand eveneens dertig jaar cel geëist. Volgens de rechtbank was hij de dag van de liquidatie op momenten weliswaar in het gezelschap van C., maar is er geen sluitend bewijs dat hem aan de moord koppelt.

Van Saifeddine M. staat vast dat hij een peilbaken heeft verwijderd van de auto van het slachtoffer, maar volgens de rechtbank "zijn er geen harde aanknopingspunten om te concluderen dat hij wist van het plan van de liquidatie". Tegen hem was 22 jaar cel geëist. Het OM had betoogd dat Saifeddine M. ook een peilbaken onder het voertuig van Kotar had geplaatst, zodat de bewegingen van het slachtoffer konden worden gevolgd.

Bekijk ook: Twaalf jaar cel voor rol bij liquidatie Rachid Kotar in Amstelveen

Doodgeschoten

De 39-jarige Kotar werd op 12 december 2019 door twee mannen doodgeschoten op de parkeerplaats bij sportschool Health City aan de Escapade. Zijn destijds 5-jarige zoontje, net klaar met zijn zwemles, was getuige. Hij zat op de achterbank van de auto, maar bleef ongedeerd. C. werd ook veroordeeld voor poging tot doodslag op het jongetje. Een van de kogels vloog door het geopende achterportier van de auto en miste het kind rakelings.

Op camerabeelden die bij de behandeling van de zaak werden getoond, is te zien hoe het slachtoffer op de bewuste dag met zijn zoontje aan zijn hand uit het zwembad kwam en naar zijn BMW liep. Op het moment dat hij het kind op de achterbank liet plaatsnemen, werd hij van achteren genaderd door twee in het donker geklede mannen die van dichtbij het vuur op hem openden. Kotar zakte na het eerste schot in elkaar. Terwijl hij op de grond lag, ging het schieten door. Een van de schutters sloeg daarnaast met een vuurwapen hard op zijn hoofd, vermoedelijk omdat het haperde.