Politiek drama in Peru: president wil parlement ontbinden maar wordt zelf afgezet

Door Jurjen Roerdinkholder

Pedro Castillo (in de blauwe jas) werd aangehouden door zijn eigen lijfwacht. Ⓒ EPA

Lima - President Pedro Castillo van Peru is woensdag door het parlement uit zijn functie gezet. Dit gebeurde kort nadat hij had geprobeerd om dat gremium te ontbinden en verder te regeren per decreet, dus zonder eerst de volksvertegenwoordiging te raadplegen. Vicepresident Dina Boluarte is door het parlement beëdigd tot president. Zij is de eerste vrouw die het hoogste politieke ambt bekleedt in Peru. Castillo (53) is door zijn eigen lijfwacht gearresteerd toen hij naar de Mexicaanse ambassade in Lima probeerde te vluchten.