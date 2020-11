’Bestaand geneesmiddel kan groot deel van hoge bloeddruk-patiënten helpen’

Het onderzoek is dinsdagavond gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift PLOS Biology en staat onder leiding van farmacoloog Harald Schmidt van de Universiteit Maastricht. Hij start nu onderzoek naar de effectiviteit van het bestaande geneesmiddel bij patiënten. „Het vermoeden is dat dit bij een kwart van alle patiënten met een hoge bloeddruk leidt tot minder hartinfarcten, beroertes of hartfalen en dus ook minder sterfte. Het gaat om grote aantallen patiënten.”

Nox5-eiwit

Alleen al in Nederland zijn bijna drie miljoen mensen met hoge bloeddruk, ofwel primaire hypertensie. „Sommigen – zo’n 5 procent – zijn niet te behandelen, die hebben een resistente hoge bloeddruk. Bij de overige 95% van de gevallen geven we medicijnen die niet de oorzaak, maar alleen de symptomen bestrijden. Deze middelen zetten de bloedvaten wijder open. Hiermee voorkom je bij ongeveer 15% van de patiënten hartinfarcten en beroertes. Het mooie is dat wij nu de oorzaak van de hoge bloeddruk hebben ontdekt: het Nox5-eiwit speelt een kwalijke rol.”

Farmacoloog Harald Schmidt: „Het is wel jammer dat je zo’n heel testtraject moet afleggen, maar zo werkt wetenschappelijk medicijnonderzoek nu eenmaal.”

Maar Schmidt is farmacoloog en ging verder kijken. Hij wilde weten of er een manier is om dat Nox5-eiwit te stoppen. Daarbij kwam hij uit bij bestaande geneesmiddelen die nu voor een heel andere aandoening worden gebruikt. De namen kunnen nog niet genoemd worden omdat er patenten worden aangevraagd. „Eerst gaan we fase-2-onderzoek doen in een kleine groep patiënten en daarna in een grotere groep (fase-3). Maar omdat de middelen al voor andere aandoeningen gebruikt worden, is het veilig om direct op patiënten te testen. We hoeven niet te beginnen in een laboratorium. We weten immers de bijwerkingen al en die zijn met name... bloeddrukverlaging”, lacht Schmidt.

Testtraject

Eigenlijk weet de onderzoeker ’bijna 100% zeker’ dat de bestaande middelen bij elke patiënt met hoge bloeddruk en het Nox5-eiwit gaan werken. „Het is wel jammer dat je dan zo’n heel testtraject moet afleggen, maar zo werkt wetenschappelijk medicijnonderzoek nu eenmaal. Eind 2022 verwachten we positieve resultaten te kunnen brengen.”