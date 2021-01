Olifanten tellen vanuit de ruimte

„We hebben voorbeelden ingevoerd in het algoritme en aangegeven: ’Dit is een olifant, dit is geen olifant.’ Hierdoor kunnen we de machine de kleinste details leren die we zelfs met het blote oog niet zouden kunnen zien”, vertelt Olga Isupova, een docent Kunstmatige Intelligentie aan de universiteit.

De methode is eerst toegepast op satellietfoto’s van het Addo Elephant National Park in Zuid Afrika. In dit wildpark leven, zoals de naam al suggereert, veel olifanten dus op die manier kreeg het algoritme veel voorbeelden om de dikhuiden te herkennen.

Een computeralgoritme is geprogrammeerd om de grijze vlekken op satellietfoto’s als olifanten te herkennen. Ⓒ Foto Maxar Technologies

Savanne

Bovendien, zegt conservatiebioloog Isla Duporge, is het landschap van Addo National Park gevarieerd, waardoor het algoritme ook hiermee om kan leren gaan: „Het heeft gebieden met bosjes en open savanne, dus het is een geweldige plek om onze aanpak te testen.”

De nieuwe methode kan bijvoorbeeld informatie geven over stroperij in een wildpark. Door het vanuit de ruimte te doen is dat veiliger, „zeker in deze tijden van het coronavirus”, aldus Duporge.