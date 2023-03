Bedrijf krijgt tonnen boete voor promoten illegale goksites

Of dat indruk maakt, is maar zeer de vraag. Vorig jaar legde de Kansspelautoriteit een last onder dwangsom van 25.000 euro op aan Red Ridge Marketing, maar het bedrijf ging vrolijk verder met het promoten van illegale goksites. ’Red Ridge heeft tot op heden niet gereageerd op de last onder dwangsom of op de opgelegde boete’, laat de Ksa weten.

Het marketingbedrijf opereert vanuit de Albanese hoofdstad Tirana. Op verouderde beelden van Google Streetview is een winkelpandachtig gebouwtje te zien met een rolluik ervoor. De vermoedelijke eigenaar is een man met een Griekse of Grieks-Cypriotische naam. Het bedrijf wordt ook vermeld in de Staatscourant van Cyprus.

’Misleidende uitingen’

Red Ridge beheert onder meer de Nederlandstalige website Casinojager.com, een website die reclame maakt voor illegale casino’s en deelt in de opbrengst van nieuw aangemelde gokkers. De website functioneert nog altijd.

Op nog meer websites van Red Ridge staan onzorgvuldige en misleidende uitingen over online casino’s zonder Nederlandse vergunning, aldus de Kansspelautoriteit. Op de sites wordt ongelimiteerd spelen en inzetten gepromoot. Ook staan er volgens de Ksa ’negatieve uitingen over Cruks’, het register waar mensen met gokproblemen zich kunnen inschrijven waardoor ze bij legale sites een periode niet meer kunnen gokken.

’Praktijken stoppen’

Op de sites van Red Ridge wordt gesproken over de ’voordelen’ van illegale online casino’s voor jongeren. ’Ook staat er ten onrechte dat er bij illegale online casino’s veilig kan worden gespeeld omdat ze een vergunning (zouden) hebben van buitenlandse toezichthouders’, aldus de Kansspelautoriteit.

Voorzitter René Jansen van de Ksa laat weten ’alles op alles te zetten om deze praktijken te stoppen’. Want: ’Ook bevorderaars van illegale kansspelaanbieders krijgen onze aandacht’.

Op vragen van deze krant heeft Red Ridge Marketing tot nu toe niet gereageerd.